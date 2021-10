OM – L'oeil de Denis Balbir : « Payet a illuminé la soirée de sa classe »

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

« Dimanche soir, l'OM s'est réveillé après quatre matchs sans victoires. Les hommes de Jorge Sampaoli, porté par un duo Guendouzi – Payet en feu, ont corrigé le FC Lorient (4-1). Il n'y a presque que du bon à retirer de ce match où les Olympiens ont évolué à un niveau international à une semaine du Clasico et à quelques jours du choc face à la Lazio en Ligue Europa. Dimanche, j'ai vu un OM qui fait plaisir à voir. J'ai aimé la manière dont cette équipe s'arrache sur le terrain. Elle a faim et est parvenue à bonifier sa domination.

Avec le retour de Milik, Dimitri Payet retrouvait un placement plus conforme à ses qualités. Il en avait besoin. Revenu à la baguette, désinhibé, libéré, le Réunionnais a fait valoir sa qualité de passe. A l'image de Marseille, il a illuminé la soirée de sa classe. Dimitri Payet est impliqué dans quasiment tous les buts de l'OM depuis le début de saison et ce n'est pas un hasard. Il porte vraiment son équipe. Les liens qu'il crée avec Mattéo Guendouzi et Arkadiusz Milik sont intéressants. Des complémentarités sont en train de se créer et ce ne peut être que très positif pour la suite.

« Pau Lopez a montré davantage d'autorité, de charisme »

Sur ce match, Pau Lopez a aussi rassuré. Ce n'est jamais facile d'arriver et d'être le remplaçant désigné d'un joueur emblématique comme Steve Mandanda. Surtout que l'international français est poussé sur le banc et qu'on lui fait comprendre qu'il est au crépuscule de sa carrière. Jusqu'à présent, Pau Lopez suscitait beaucoup de scepticisme. Il faut dire qu'il n'a pas toujours été très net dans les matchs précédents. Contre Lorient, l'Espagnol a montré davantage d'autorité, de charisme. Ce qu'on attend à minima du gardien censé succéder à Mandanda. C'est important qu'il s'affirme vraiment car si la situation est difficile pour Steve Mandanda, elle l'était aussi jusqu'à présent pour Pau Lopez, arrivé de l'étranger et qui n'arrivait pas encore à séduire les supporters marseillais.

Enfin, cette belle victoire face à Lorient a aussi été l'occasion de revoir Arkadiusz Milik titulaire. Le Polonais a remis la machine en route avec un but pour clore sa longue absence. Est-ce que ça peut le lancer ? Je l'espère. J'espère surtout qu'il sera épargné par les blessures car, au sommet de sa forme, c'est un joueur très intéressant. Par ses déplacements, ses appels, sa virtuosité, il a beaucoup à apporter à l'OM. Pour moi, son retour en forme peut être déterminant pour la suite de la saison... »