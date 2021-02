OM : l'officialisation de la vente serait imminente, le prochain propriétaire connu ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Voilà plusieurs semaines déjà que Thibaud Vézirian évoque en détail les informations dont il dispose au sujet de la vente de l'OM. Thèse accréditée par le journaliste Dominique Grimaud qui, il y a quelques jours, annonçait la vente du club à un propriétaire dans le Golfe Persique.

Hier soir, Vézirian a donné de nouveaux détails sur le dossier, assurant que la vente du club serait désormais imminente. Selon lui, un communiqué de presse serait prêt à être publié pour officialiser la vente de l'OM à KHC (Kingdom Holding Company), holding du milliardaire saoudien Al-Walid ben Talal.

Les droits télé, un facteur décisif ?

« Je ne ferai plus capoter la vente, je n'embêterai plus personne puisque les discussions touchent à leur fin. Tout semble terminé. Ce n'est pas ma voix qui embêtera les acheteurs et les vendeurs dans leur négociation secrète », assure Vézirian qui faisait état de ces discussions avancées dès la fin de l'année 2020.

Selon lui, l'accord sur les droits TV trouvé hier était l'un des derniers obstacles à une vente qui pourrait même être annoncée dans les prochains jours. Un nouvel épisode dingue qui se prépare dans l'actualité déjà chaude de l'OM ?