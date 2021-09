OM : l’OGC Nice bave encore sur les Marseillais après les incidents !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Près d’un mois après les incidents survenus entre l’OGC Nice et l’OM le 22 août à l’Allianz Riviera, la pilule a toujours autant de mal à être digérée sur la Côte d’Azur. La Commission de Discipline de la LFP a elle pris des décisions pour sanctionner certains acteurs et fixé la date du 27 octobre pour rejouer le match sur un terrain à définir. Le dossier pourrait ne pas en rester là puisque Julien Fournier a renvoyé l’OM dans ses cordes de manière plutôt sèche.

« Le problème de notre société et des médias, c'est la caricature, a assuré le directeur du football dans Nice Matin. Ce match, c'est devenu les méchants supporters niçois qui ont envahi le terrain et qui ont frappé les gentils joueurs de l'OM. Ce n'est pas ma lecture des événements, ce qui n'enlève rien aux comportements inacceptables de ceux qui ont foutu le match en l'air. Marseille s'est victimisé, a attaqué, on a préféré ne pas parler. Ce qui m'importe, c'est le prochain match à rejouer contre l'OM. Il va falloir le regagner car on l'a déjà remporté une fois. »

On attend la réponse de l’OM et de Jorge Sampaoli, dont la conférence de presse est programmée en milieu d’après-midi avant la réception du Stade Rennais pour le compte de la 6e journée de L1 (dimanche, 17h).

