Podcast Men's Up Life

Pour résumer

Comme chaque semaine, et vous en avez désormais l'habitude chers supporters de l'OM, votre spécialiste du club phocéen, Raphaël Nouet, revient dans le détail sur l'actualité. Cette semaine, on s'attarde sur l'Olympico, face à l'OL dimanche, en se demandant si ce duel constitue aujourd'hui la plus grosse rivalité en Ligue 1.