OM : L'Olympiakos, la Ligue des Champions, le "rêve", Villas-Boas avait des choses à dire

C'est pour lui une grande première. Diriger l'OM en Ligue des Champions, une tâche que André Villas-Boas n'estimait sans doute pas possible lorsqu'il a pris en main l'équipe il y a plus d'un an. Et pourtant, c'est bien demain que le club phocéen dispute son premier match de groupe, face aux Grecs de l'Olympiakos. Raison suffisante pour que AVB fasse part de son immense bonheur d'être présent.

"C'est un rêve qui s'exauce. On doit gagner de l'expérience petit à petit, se qualifier chaque année pour la Ligue des champions. Mais attention, on n'est pas venus ici en vacances, on ne va pas entrer avec les valises mais avec le maillot de l'OM, toute son histoire et l'étoile dorée qui est au-dessus du blason." Quant à l'adversaire, l'Olympiakos, il n'a presque pas de secret pour lame technicien portugais.

"L'entraîneur de cette formation joue très offensif. Ça ressemble à ce que l'on fait quand on joue à l'extérieur. On aura peut-être une stratégie défensive et tenter de profiter peut-être de leur jeu d'attaque. On espère mettre des choses en place pour contre-attaquer."