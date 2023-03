OM : Marseille se paye le LOSC et le RC Lens en même temps !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Comme l'indique le site FootMarseille.com , « il faut remonter à la saison 2018/2019 pour voir Marseille obtenir un plus grand nombre de coups de pied de coin (5,9 par match sous Rudi Garcia). Sur les 49 buts de l'OM cette saison, 12 buts ont été inscrits sur corners ou coups-francs indirects. Le dernier, c'était grâce à Sead Kolasinac, le week-end dernier à Rennes (1-0).

La saison dernière avec Jorge Sampaoli, l'OM tirait 5,7 corners par match, un record en L1. Elle fait mieux avec Igor Tudor. Avec 5,8 corners par match en moyenne, l'OM est l'équipe qui obtient le plus de coups de pied de coin devant le RC Lens (5,7 corners/match) et le LOSC (5,6 corners/match).

