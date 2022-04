OM : l'UEFA a frappé fort après les incidents contre le PAOK !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

On s'y attendait et ça n'a pas manqué. L'OM s'est trop souvent fait remarquer cette saison en Coupe d'Europe pour espérer la clémence de l'UEFA. Il y a d'abord eu les incidents contre Galatasaray, puis les provocations à l'égard de Qarabag, des tensions avec les ultras du FC Bâle et pour finir de nouveaux débordements lors de la venue du PAOK Salonique il y a deux semaines. L'instance internationale devait rendre son verdict ce jour et il a été salé.

Outre une très grosse amende (98.000€ au total), le club verra le virage nord du Vélodrome fermé pour le prochain match européen, soit la demi-finale d'Europa League Conférence contre le Feyenoord Rotterdam le jeudi 5 mai. L'affluence sera forcément limitée à 53.000 spectateurs, ce qui est forcément décevant pour une affiche de ce genre...

Pour résumer Les multiples incidents survenus au Vélodrome tout au long de la saison européenne et il y a deux semaines contre le PAOK Salonique ont incité l'UEFA a sanctionné durement l'OM, qui ne pourra pas faire guichets fermés contre le Feyenoord en demi-finales retour.

