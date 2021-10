OM : l'UEFA tape fort après les incidents de Galatasaray

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

Il y a deux semaines, pour le compte de la 2e journée du tour de poules de l'Europa League, le choc entre l'OM et Galatasaray (0-0) avait été suspendu pendant plusieurs minutes au cours de la première période. En cause, des débordements survenus dans le grand parcage visiteurs, qui avait échangé des fumigènes et d'autres objets avec le virage nord.

Les sanctions promettaient d'être exemplaires, car elles le sont tout le temps avec l'UEFA. Mais on était loin d'imaginer que l'OM, plus victime que coupable dans ce cas, allait écoper de la sorte. Selon le compte Twitter Le Réseau Olympien, le virage nord sera en effet fermé le 4 novembre pour la réception de la Lazio ! On ne connaît pas, en revanche, la sanction à l'encontre de Galatasaray, si sanction il y a…

