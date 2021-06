OM : l'ultime et émouvant adieu de Florian Thauvin

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Un dernier message et au revoir. C'est ce qu'a tenu à faire, hier soir, Florian Thauvin, ajoutant même pour les supporters de l'OM une vidéo compilant ses nombreux exploits sous le maillot phocéen. Alors que le joueur s'apprête à quitter la France, direction le Mexique, il s'est adressé aux supporters avec un message touchant.

"Il est maintenant temps de tourner la page pour démarrer un nouveau chapitre . Une vidéo qui résume mon passage a l’Olympique de Marseille . Des joies , des pleures , je ne retiendrai que le positif et j’emporte avec moi la fierté d’avoir réussi à m’imposer tout en étant devenu un homme et père heureux à Marseille . Merci à toutes les personnes qui m’ont soutenus durant mon passage au club .

Merci à mes coéquipiers,entraîneurs , présidents et tous les salariés du club qui ont fait en sorte de me mettre dans les meilleures conditions possibles. Enfin , un grand merci à tout le peuple Marseillais qui est le plus grand public de France . Je vous dis à bientôt et pas au revoir car même si nos chemins se séparent je resterai pour toujours Marseillais."