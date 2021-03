OM : l'ultime taquet de Jacques-Henri Eyraud au tandem Ajroudi – Boudjellal

Zapping But! Football Club OM - OL : les dix dernières confrontations à la loupe

Accusé par Mourad Boudjellal d'avoir empêché la vente de l'OM à l'homme d'affaires Mohamed Ajroudi, Jacques-Henri Eyraud avait profité de son ultime interview à So Foot pour régler quelques comptes. Encore président de l'OM à l'époque, l'ex-patron de presse avait tapé durement sur le Toulonais et son acolyte.

« C'est une blague complète cette histoire ! »

« Il faut voir qui est à la manœuvre. Il y a d’abord ceux qui veulent se faire de la pub. Mohamed Ajroudi a fait la une de L’Équipe, c’est quand même fabuleux! Il y a aussi ceux dont la mission est de déstabiliser le club, et puis il y a des pseudo-journalistes qui veulent booster leur nombre de followers sur les réseaux sociaux. Nous avons attaqué messieurs Ajroudi et Boudjellal, et ils s’expliqueront devant un tribunal », a lâché Eyraud, se défendant d'avoir reçu une proposition.

« C’est une blague complète cette histoire ! Est-ce que vous vous rappelez comment s’est passée l’acquisition de l’OM en 2016 ? Je vais vous le dire. Le maire de Marseille a été informé de la vente le matin même. C’est comme ça que s’opèrent les transactions sérieuses, ce n’est pas avec de grandes déclarations dans la presse…» , a conclu l'arroseur-arrosé marseillais.