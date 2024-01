Zidane à l'OM ou au PSG, la double annonce de l'un de ses fils

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Depuis plusieurs mois, Zinédine Zidane est annoncé sur plusieurs bancs, dont celui du Real Madrid, du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille, de la Juventus Turin, de l'équipe de France ou encore de la sélection brésilienne. Mais deux ans et demi après son départ de la Casa Blanca, l'ancien numéro 10 n'a toujours pas accepté de nouveau poste et est toujours libre de tout contrat.

"Ce n’est pas tabou de parler de mon père pour l’OM"

Dans une interview accordée au média Carré, l'un des fils de Zinédine Zidane, Luca, a été interrogé sur l'avenir de son père. "Ce n’est pas tabou de parler de mon père pour l’OM. On n’en parle pas trop, c’est lui qui prendra sa décision. Quoi qu’il arrive, on sera content. Le voir au PSG c’est un peu plus compliqué", a répondu le gardien d'Eibar.

Podcast Men's Up Life