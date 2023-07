OM : la CMA-CGM promet du lourd pour son arrivée !

En ce samedi 1er juillet, l'OM a officiellement changé de sponsor principal avec le départ de Cazoo et l'arrivée de l'armateur marseillais CMA-CGM avec à la clé un contrat « inédit » dans son aspect financier mais dont le montant n'a pas filtré.

Pour signer cette arrivée dans le « beautiful game », la société présidée par le milliardaire Rodolphe Saadé – à qui on prête la volonté à moyen terme de racheter l'OM (à tord?) - s'est fendu d'un tweet en anglais qui promet d'envoyer du lourd :

Cette arrivée attendu va débloquer la présentation du maillot 2023-24, qui a déjà fuité depuis mai, mais dont la commercialisation démarrera vendredi. En attendant d'enflammer le Mercato, l'OM a annoncé une première signature aujourd'hui : la prolongation du partenariat avec le rappeur local Jul.

Are you ready to make histOMry? ?



It’s official, starting today, #CMACGM is @OM_English’s main partner for two seasons. ?



Are you ready for what's to come? Get out your cleats, we're going to have to keep up the pace! ⚽ ?@OM_officiel#CMACGMxOM #Sports #AllezlOM pic.twitter.com/Kk6IMTgBJh