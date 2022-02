OM : la complainte du PSG sur l'arbitrage fait s'étrangler à Marseille

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

A priori, même si son cas ne sera pas étudié ce soir, Marco Verratti devrait regretter d'avoir déclaré à la fin de Nantes-PSG (3-1) que les arbitres avaient ch... sur son équipe. Le conseil national de l'éthique n'a pas voulu passer ça, tout comme il avait sanctionné Dimitri Payet en 2015 après un sulfureux OM-Lyon (0-0) et le but pas accordé à Lucas Ocampos. En revanche, le directeur sportif parisien, Leonardo, ne devrait pas être inquiété, alors qu'il a pourtant laissé entendre que Mikaël Lesage et ses assesseurs avaient voulu briller sur le dos de son club.

Depuis samedi, une question se pose : le PSG a-t-il des raisons de jouer les paranoïaques avec l'arbitrage ? Y a-t-il plus malheureux que lui en Ligue 1 ? La réponse est oui ! L'excellent site www.statsohaimepassion.com a ainsi révélé que "si l'OM ne commet que 9 fautes par match (227 en 25 rencontres de L1), il a écopé de 38 cartons jaunes et 3 rouges, soit une sanction toutes les 5,2 fautes. C'est l'équipe la plus sanctionnée de l'élite après Lille et Paris". Le problème, finalement, ne semble pas être l'identité des victimes mais le niveau des accusés...

👉Si l'#OM est l'équipe qui commet le moins de fautes en Ligue 1 (227 en 25 matches), il a écopé de 38🟨 et 3🟥, soit une sanction toutes les 5.2 fautes.



C'est pourtant l'équipe la plus sanctionnée de l'élite après Lille et Paris. @LFPfr #StatsOMPhttps://t.co/TWtrTtpVdJ — ⓢⓣⓐⓣⓢⓄⓂⓅ 📊📈📉🔍 (@StatsOmp) February 22, 2022