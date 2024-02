OM : Gattuso fait le point sur son groupe et se veut optimiste avant Brest

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Lors de son point presse, avant le déplacement à Brest, le coach de l'OM Gennaro Gattuso a annoncé les absences de trois joueurs : Rongier, Murillo et Veretout. Mais aussi que Pau Lopez est incertain. Le gardien espagnol sera évalué demain après avoir ressenti une douleur.

Lopez incertain

L'Italien est aussi revenu sur ses propos après le match à Donetsk (2-2). "Je pense que mes mots ont été mal retranscrits. J'ai juste dit que je n'avais pas la clé. J'ai l'impression que quand on marque, on a peur et qu'on encaisse toujours des buts. Mais les objectifs sont atteignables. Cette semaine, c'est vraiment une semaine fondamentale. On a le match de demain qui est très important. Jeudi, on joue la qualification. On est prêts. Et moi, je suis toujours au taquet. Je pense que cette équipe, avec ses qualités et ses défauts, a encore la possibilité de lutter pour tous les objectifs."

Podcast Men's Up Life