OM : Gattuso ne visera pas le nul à Brighton et veut relancer Ndiaye

Il ne visera pas le nul contre Brighton

"On doit bien récupérer car c’est dur de jouer tous les trois jours. On ne sera pas à 100% mais on va lutter demain pour obtenir un résultat. Le pire qu’on peut faire, c’est jouer contre une équipe coachée par De Zerbi et viser le nul. Là, il faut avoir du courage pour jouer comme ça. L’équipe de Brighton contrôle tout le terrain avec une grosse possession de balle. On va lutter pour la 1ère place. Pape Gueye n’est pas dans la liste mais on récupère Kondogbia mais on doit voir s’il peut débuter. On va mettre la meilleure équipe possible..."

Terminer 1er pour ne pas jouer les barrages juste après la fin de la CAN

"En termes d’énergie, ça laisse de la marge de terminer premier, surtout avec le retour des joueurs de la Coupe d'Afrique des Nations au moment des barrages."

Ndiaye aligné en deuxième attaquant ?

Ndiaye et Sarr repositionnés ?

"Ndiaye a toujours joué deuxième attaquant, ce nouveau système peut aider. Il est mieux à ce poste. Sarr est rapide, il peut aussi jouer dans ce système."

Il continue de vouloir changer la mentalité de l'équipe

"Jouer au Vélodrome, devant nos supporters, ça nous donne de l’énergie. Dimanche à Lorient, j’étais nerveux non pas à cause du système à trois mais c’est une question de mentalité. A 3-0, quand je vois cinq à six joueurs partir à l'abordage, ça me rend nerveux. On doit améliorer la mentalité, c’est ce qui nous fait gagner les matches."

🔵⚪️ La composition probable #BHAFCOM



Lopez - Mbemba Gigot Balerdi -

Clauss Veretout Kondogbia Harit, Murillo ou Lodi - Vitinha Aubam. #TeamOM — La Minute OM (@LaMinuteOM_) December 13, 2023

