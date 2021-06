OM : la confidence savoureuse d'un humoriste sur McCourt

Zapping But! Football Club OM : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

Frank McCourt, qui est le propriétaire de l'OM depuis août 2016, est rentré à Marseille au début du mois de juin. Lors de son passage dans la cité phocéenne, l'homme d'affaires américain a notamment rencontré l’humoriste et acteur, Patrick Bosso.

Lors d'un déjeuner où Pablo Longoria était également présent, les deux hommes ont pu échangés sur le club olympien et sur leur engouement pour le football.

"On peut se demander ce qu’un type de Boston qui a une équipe de baseball à Los Angeles vient faire à l’OM. C’est la question que je lui ai posée. Une passion, ça se cultive, on ne se découvre pas passionné de football du jour au lendemain passé la soixantaine. McCourt m’a répondu que c’est la même passion qu’on peut mettre dans le baseball et dans le football, en gros. Je lui ai parlé de cette ville hétéroclite, avec tous ces Français d’origine étrangère unis par ce maillot", a confié Patrick Bosso dans des propos rapportés par La Provence.