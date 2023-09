OM : Renan Lodi fond en larmes face aux micros

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le mauvais match face au FC Nantes

« Je n'ai pas eu le temps de voir ce qu'il s'est passé (il était en sélection avec le Brésil). Mais contre Toulouse, il faudra avoir une attitude totalement différente ».

La différence entre Marcelino et Simeone

« Simeone vibre vraiment et sent la passion du foot. A la moindre erreur il va s'énerver et qui va s'enflammer. Marcelino est plus tranquille (…) Il cherche à obtenir le meilleur de chacun de ses joueurs. C'est un entraîneur que j'apprécie, je vais beaucoup apprendre avec lui »

Une question sur ses grands parents l'a fait craquer...

Le 4-4-2 de Marcelino, trop offensif ?

« Je ne dirai pas qu'il manque quelque chose, tout le monde a adapté la philosophie du coach. Sur les 3 derniers matchs il nous a manqué un peu de tranchant. Il y a une évolution à faire autant sur le plan défensif qu'offensif »

Ses bons débuts à l’OM

« Tout le monde me demande ça, l'adaptation au championnat français... ça a été rapide. J'aime cette ville, ce club. Ma famille se sent bien. Mes amis aussi. On a des supporteurs magnifiques. Le staff est là pour parler avec nous. Comme ça, c'est facile de pouvoir donner le meilleur. Je me sens très bien, je peux montrer ma valeur ».

Sur son parcours de vie

« (En larmes) Mes grands-parents n'avaient pas d'argent, c'était soit la drogue, soit le foot. J'ai choisi le foot mais il fallait de l'argent donc je vendais des bouteilles vides. Je suis très conscient de là où je viens ».

