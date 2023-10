OM - Brighton : la dernière fois que Gattuso a croisé De Zerbi, ça a été la guerre !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Jeudi soir, Gennaro Gattuso vivre son premier match au Vélodrome en tant qu'entraîneur de l'OM. Devant plus de 63.000 spectateurs, nouveau record d'affluence pour un match européen du club, et face à un compatriote, Roberto De Zerbi. Le coach de Brighton a un caractère opposé à celui, volcanique, de l'ancien milieu défensif. Mais lors de leur premier affrontement, en 2015-16, il a perdu son sang-froid, dans un contexte il est vrai explosif.

Gattuso assommé par une bouteille d'eau !

A l'époque, Gattuso entraînait Pise et De Zerbi Foggia, deux équipes de Serie C (équivalent du National). Elles avaient chacune terminé 2es de leur poule. Après des quarts et des demies, elles s'étaient affrontées en finale de playoffs. Le vainqueur montait en Serie B. A l'aller, Pise s'imposa 4-2. Le retour, le 12 juin 2016, est demeuré dans les mémoires pour sa violence. Après 66 minutes très tendues, avec un nombre incalculable de fautes, un joueur de Pise resta au sol. De Zerbi s'énerva car il pensait qu'il s'agissait d'une simulation. Le public, chauffé à blanc, commença à lancer des bouteilles, dont une atteignit Gattuso, qui resta plusieurs minutes au sol. Une bagarre générale éclata alors et un envahissement de terrain se produisit. Après plusieurs minutes de chaos, le match reprit et se termina sur un score de 1-1 qui envoya Pise en Serie B. Un souvenir heureux mais douloureux que le nouvel entraîneur de l'OM a tenu à évacuer rapidement ce mercredi en conférence de presse !

🔵 Suivez en direct la conférence de presse de 𝐆𝐞𝐧𝐧𝐚𝐫𝐨 𝐆𝐚𝐭𝐭𝐮𝐬𝐨 et @iliman_ndiaye sur notre chaîne @TwitchFR 📲 #OMBHAFC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 4, 2023

