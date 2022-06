OM : la DNCG soulage le club phocéen ! (Officiel)

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

L’OM disputera la Ligue des Champions la saison prochaine ! Après une très belle saison 2021-2022, le club phocéen va tenter de continuer sur sa lancée pour la saison prochaine et voudra rester le plus compétitif possible. Pour cela, la DNCG vient de rendre son verdict !

Sur son site, la LFP annonce que dans le cadre de l’examen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2022-2023, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris les décisions suivantes en application de l’article 11 du Règlement de la D.N.C.G : « Ligue 1 Uber Eats : AS Monaco, OGC Nice, Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain. Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG ».

Longoria va désormais pouvoir se concentrer sur le mercato et rassurer son coach Jorge Sampaoli.

Pour résumer La DNCG a rendu son verdict pour le mercato estival de l’OM. Le club phocéen s’en sort bien et va pouvoir passer à l’offensive ! Aucune décision n'a été prise contre le club phocéen qui va pouvoir recruter lors du mercato estival.

Adam Duarte

Rédacteur