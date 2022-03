OM : la durée de l'absence de Payet est connue

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Ça a été la grosse surprise au moment de la publication du groupe retenu par Jorge Sampaoli pour le déplacement à Brest dans la soirée : Dimitri Payet n'y figurait pas. On a appris dans la foulée que le Réunionnais souffrait d'une gêne musculaire mais que celle-ci était sans gravité et ne devrait pas l'empêcher de jouer le prochain match. Surtout que le prochain match, pour lui, ce sera Nice dimanche 20 mars et non Bâle jeudi car il sera suspendu !

En l'absence de son capitaine cette saison, l'OM n'a remporté qu'un seul match, à Monaco (2-0) début décembre. Il a enregistré deux nuls (1-1 à Moscou, 0-0 à Angers) et deux défaites (2-4 sur la pelouse de Galatasaray, 0-2 à Lille). Les deux revers ayant correspondu à des performances abyssales de l'équipe. Jorge Sampaoli doit espérer que ses troupes sauront mieux supporter l'absence de leur meneur à Brest puis à Bâle...

⚔️ 𝙅𝙊𝙐𝙍 𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃 ⚔️

Les Marseillais affrontent le SB29 au stade Francis-Le Blé ce soir à 20h45, en clôture de la 28ème journée de @Ligue1UberEats ! 👊



📺 @PVSportFR | #SB29OM pic.twitter.com/7o9DoIww5g — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 13, 2022