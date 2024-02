OM : la fête n'a pas été totale contre Montpellier

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

Après neuf semaines sans victoire en Ligue 1, l'OM a renoué avec les trois points, hier contre Montpellier (4-1). Incroyablement fébriles durant le premier quart d'heure, au cours duquel ils ont concédé l'ouverture du score, les hommes de Jean-Louis Gasset se sont bien ressaisis après, décrochant un deuxième succès en trois jours devant leurs supporters. De quoi enterrer la hache de guerre entre le club et ses ultras ? Pas du tout !

La direction essentiellement visée

L'avant-match et même l'après ont été marqués par des banderoles bien senties, essentiellement brandies dans le virage Nord. Frank McCourt, Pablo Longoria, Stéphane Tessier et Mehdi Benatia en ont pris pour leur grade. Chez les Fanatics, on a notamment vu : "Longoria : un président, ça ne se prête pas avec option d’achat ?", "Tessier : manque plus que les poteaux carrés…", "Benatia : un DS en sous-traitance… C’est ça l’avenir ?".

Les joueurs ont été relativement épargnés, même si on a pu lire à la fin de la partie un message indiquant que rien n'était oublié malgré cette semaine victorieuse. Une façon de maintenir la pression sur un groupe (et une direction) ayant grandement déçu depuis le début de la saison. Pour voir des tribunes apaisées au Vélodrome, il faudra encore attendre...

OM - MONTPELLIER

25 02 2024

4 - 1 pic.twitter.com/jzZ40TAgDZ — South Winners 1987 (@Winners1987) February 25, 2024

