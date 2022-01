OM : la FIFA frappe fort dans l'affaire Gueye, les plans de Longoria tombent à l'eau à cause d'Eyraud !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

En juillet 2020, Jacques-Henri Eyraud posait fièrement avec Pape Gueye, tout juste arrivé du Havre où il était en fin de contrat. Le milieu de terrain s'était engagé en janvier avec Watford, mais le joueur avait rapidement regretté son choix et son nouvel agent assurait qu'il pouvait casser le bail signé à cause d'irrégularités (notamment des visites médicales effectuées en Angleterre alors que le Sénégalais était encore sous contrat au HAC). Eyraud se voulait confiant : l'OM n'aurait aucun mal à faire valoir ses droits même si les Londoniens contestaient ce transfert.

Un an et demi plus tard, la FIFA a décidé de suspendre Pape Gueye de six mois et, plus grave, on vient d'apprendre que l'OM est pour sa part interdit de recrutement pour un an, soit cet été et le prochain mercato hivernal. Une catastrophe quand on sait que le club est dans le rouge financièrement et que la stratégie de Longoria se base en partie sur le trading. Néanmoins, L'Equipe, qui a révélé l'information, assure que le club va faire appel auprès du Tribunal arbitral du sport, ce qui suspendra la sanction. Mais ce ne sera que temporaire si le club ne parvient pas à faire valoir ses droits. Il lui faudra alors se préparer à se serrer la ceinture pour un an. Merci qui ?

La FIFA, outre la suspension de Pape Gueye pour 4 mois et une indemnité à verser à Watford, a sanctionné l'OM d'une interdiction de recrutement pour deux mercatos. Le club phocéen va faire appel. Il sera vraisemblablement suspensif https://t.co/TDtY0Hbg2X pic.twitter.com/nUuSkl7nt6 — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 15, 2022