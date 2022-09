OM : la gestion Longoria démolie par un partisan du PSG

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

En temps normal, le supporter marseillais accepte mal la critique sur son club. Mais quand elle vient d'un partisan déclaré du PSG, ça passe très mal, surtout depuis que le Qatar y opère son dopage financier. Ainsi, après Daniel Riolo et Pierre Ménès, brocardés à chaque intervention, c'est désormais Philippe Sanfourche qui est dans leur collimateur. Il faut dire que le responsable football à RTL a fracassé le fonctionnement de Pablo Longoria, parlant de manque de cohérence...

« Contrairement à Lorient, où il y a une vraie idée de jeu, le football n’est pas au centre des choses à Marseille. On fait tout sauf la promotion du football. C’est uniquement du business avec des joueurs qui arrivent et qui repartent sans cesse. Il y a encore eu Bakambu cette semaine qui s’en va quelques mois après son arrivée. On change d’entraîneur, on modifie tout l’effectif. On veut nous faire croire que c’est une transition sportive mais c’est juste une transition de business ou on fait une grande lessive et on vend des joueurs par dizaines. L’OM va en Ligue des Champions avec un nouveau projet, une idée de jeu différente, moi je n’y crois pas. »