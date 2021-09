OM : la légende Di Méco attend Sampaoli et Longoria au tournant sur un sujet brûlant

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Eric Di Méco était l'invité du talk show du site Football Club de Marseille. Avec sa franchise habituelle, le champion d'Europe 93 a répondu au sujet sensible du moment chez les supporters de l'OM : la succession de Steve Mandanda. Samedi, à Monaco (2-0), c'est Pau Lopez qui gardait les cages phocéennes. L'Espagnol, prêté par la Roma, va tourner avec le Fenomeno pendant toute la saison. Mais Di Méco n'est convaincu ni par la méthode, ni par l'identité du nouveau gardien.

Déjà, il ne comprend pas que Mandanda ait été envoyé sur le banc après des très bons matches à Nice et contre Saint-Etienne. Lui aurait très mal pris le fait que son entraîneur le sorte après des performances saluées par tous. Ensuite, Di Méco a vu jouer Lopez quand il était à la Roma et il n'est pas certain que son jeu au pied soit meilleur que celui du Fenomeno. Selon lui, il aurait fallu mettre le prix sur un plus jeune joueur et l'intégrer petit à petit. Sur ce sujet, l'ancien latéral gauche attend Jorge Sampaoli et Pablo Longoria au tournant.

Le sujet qui peut énerver Di Meco cette saison à l'OM...

