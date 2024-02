OM : la magie Gasset évaporée à la mi-mars ?

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Il y a une semaine, l'environnement de l'OM n'était que sinistrose, après le nul à Hambourg contre le Shakhtor (2-2), la défaite à Brest (0-1), le renvoi de Gattuso et l'arrivée de Gasset pour le remplacer. L'entraîneur vétéran était alors jugé trop vieux, dépassé par les événements, lui qui avait démissionné de son poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire en pleine CAN. Et puis, deux victoires ont escorté les premiers pas de l'ancien Stéphanois (3-1 contre Donetsk, 4-1 face à Montpellier) et tout va mieux depuis. Cela va-t-il durer ? Emmanuel Petit en doute. Le champion du monde 98 a expliqué pourquoi sur les ondes de RMC.

"Pas spécialement convaincu que l’OM puisse attraper une place européenne"

"Quand un entraîneur arrive en cours de saison, il y a toujours une dynamique positive qui s’installe sur les deux semaines qui suivent. Tu as toujours un changement de mentalité, un changement de comportement, des joueurs qui jouent bien mieux… J’attends de voir ce qu’il va se passer à partir de mi-mars. Parce que là les échéances seront très importantes en Coupe d’Europe mais également en championnat. Là, ils vont jouer gros. Aussi loin que ma mémoire me le permet, sur la première partie de saison avec l’enchaînement des matchs tous les trois jours, ils étaient cramés physiquement, ils n’arrivaient pas au bout d’une heure de jeu. Non, moi je dis aujourd’hui, je ne vais pas m’enflammer. Je ne suis pas spécialement convaincu que l’OM puisse attraper une place européenne."

