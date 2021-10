OM : la méthode Sampaoli défendue par un pro-PSG

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

C'est le crédo de nombreux consultants et les deux défaites face à Lens (2-3) puis Lille (0-2) avant la trêve internationale ont apporté de l'eau à leur moulin : le jeu imposé par Jorge Sampaoli à l'OM réclame trop d'énergie à ses joueurs et, à l'instar de ce qui s'était passé avec Marcelo Bielsa en 2014-15, une explosion en plein vol est à prévoir.

Une thèse à laquelle n'adhère pas du tout Daniel Riolo. Sur RMC, le journaliste a expliqué : « Je veux savoir s’il y a une préparation qui fonctionne mieux qu’une autre. Est-ce qu’on peut dire que certains joueurs sont mieux adaptés que d’autre ? Quand on parle de l’OM et de Sampaoli, pourquoi dès la 1ère journée, au prétexte que le coach demande énormément d’efforts sur le terrain, une grande générosité, et du mouvement, l’équipe ne tiendrait pas et qu’elle allait finir cramée ? Tout ça, je l’entends dans la bouche de tous les consultants ».

