OM : la petite phrase de Sampaoli qui a fait mouche auprès de McCourt

Zapping But! Football Club OM : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Marseillais

Alors que Nasser Larguet a assuré l'intérim depuis le départ d'André Villas-Boas, c'est Jorge Sampaoli qui a été choisi par les dirigeants olympiens pour être le nouvel entraîneur. Dans un entretien accordé au journal L'Équipe, le propriétaire de l'OM, Frank McCourt, séduit par les motivations de l'ancien entraîneur de l'Atlético Mineiro à rejoindre Marseille, a expliqué son choix.

"Sampaoli m'a dit : "Je ne reviens pas en Europe, je viens à Marseille"

Jorge Sampaoli Credit Photo - Icon Sport

"Ma rencontre avec Jorge Sampaoli a confirmé tout ce que Pablo Longoria m’avait dit. C’est le choix parfait pour l’OM. Il m’a dit : “Je ne reviens pas en Europe, je viens à Marseille.” Et pour moi, cela veut tout dire. Il a compris que ce club était particulier, et qu’il lui correspond. Il a regardé les matches, les joueurs, et il pense qu’il a ce qu’il faut pour aider ce club. Le football doit revenir au centre de notre projet, parce que c’est cela qui rassemble les gens. Sampaoli l’a complètement compris", a expliqué l'homme d'affaires américain.