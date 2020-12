OM : la piste de rachat par les Saoudiens très avancée en coulisses ?

La vente de l’OM revient vraiment au premier plan. En plein été, Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal avaient cannibalisé l’actualité du club phocéen avec leur projet de reprise et n’auraient d’ailleurs pas encore abdiqué malgré les fins de non recevoir de Frank McCourt.

« J'ai vu que c'était très avancé, je crois que l'OM est à vendre sans le dire »

Ils ne seraient pas les seuls puisque la piste saoudienne semble également revenir au centre du jeu si l’on en croit Nabil Djellit. « Le truc qui peut donner des arguments quant au fait que les Saoudiens s'intéressent à l'OM, c'est de se positionner face aux Qataris, qui sont leurs rivaux sur le plan géopolitique. J'ai vu que c'était très avancé, mais je n'y crois pas trop. Je crois que l'OM est à vendre sans le dire, sinon ils font baisser le prix. C'est révélateur de ce qui se passe à l'OM. Les supportent ne pensent qu'à un truc, c'est que le club soit vendu. Ils ne croient pas à l'actionnaire actuel, il est là l'échec de l'OM », a déclaré le journaliste de France Football au micro de Canal+ Afrique.

Si des investisseurs saoudiens sont intéressé par l’OM, ils risquent fort de se confronter à un mur en la personne de Frank McCourt. « Sincèrement, je pensais que McCourt était vendeur, souffle Boudjellal dans La Provence du jour. Sur toutes les tentatives d'approche qu'on a faites, sur ce qui vient également de l'entourage de Mohamed Ajroudi, il en ressort qu'il ne l'était pas. Mais pour moi, au plus le temps passe, au plus je me demande comment il fait. Soit c'est un magicien, soit il a puits sans fond. »