OM : la piste Marcelo Gallardo perturbée par les Saoudiens !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

En parallèle, si l'on en croit Ekrem Konur, Gallardo a reçu deux propositions émanant d'Arabie Saoudite. L'identité des clubs concernés n'a pas filtré mais l'un de ces deux clubs pourrait être Al-Ahli, qui se cherche un nouveau coach … Et qui a vu José Mourinho (AS Rome) décliner poliment l'invitation.

?2 Clubs from the Saudi Arabian league are interested in Argentine free agent coach Marcelo Gallardo.?￰゚ヌᄋ?￰゚ヌᆭ pic.twitter.com/mybVG7f0nz