OM : la première réussie de Cuisance cache un gros problème pour Villas-Boas

L’OM a fait le plein de confiance avant de retrouver la Ligue des champions jeudi contre l’Olympiakos. Grâce à leur succès convaincante devant les Girondins de Bordeaux samedi à Marseille (3-1), les hommes d’André Villas-Boas ont rassuré leurs supporters. Et même leur entraîneur, qui a trouvé Michaël Cuisance un bon meneur de jeu dans son 4-4-2 en losange.

Mi-temps totalement blanche une nouvelle fois de Benedetto. Ça devient inquiétant et déséquilibre totalement l'équipe. 3 ballons touchés dans le camp adverse et une positon douteuse (graph 1).

Dégage de l'espace à Cuisance OK mais un apport nul... pic.twitter.com/RiYMYeOOIy — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) October 17, 2020

Où est passé Benedetto ?

« Il a fait une très bonne prestation, quand il arrivait à se retourner, il pouvait mettre de bons ballons, il a bien réussi à trouver Amavi dans la profondeur, aussi, a-t-il indiqué en conférence de presse. On a beaucoup discuté de son positionnement dans la semaine comme pour Morgan (Sanson) parce que numéro dix, ce n'est pas forcément ce qu'il préfère, mais il a été bon. » Ce même AVB ne s’est pas épanché sur les prestations de Dario Benedetto, sauf pour préciser qu’il souffrait d’une entorse à la cheville et qu’il passerait une IRM aujourd’hui.

Sinon beaucoup ont réclamé du soutien pour Benedetto devant. Là il est pas mal entouré, plutôt bien même avec Cuisance et Thauvin mais il est complètement transparent.



C'est inquiétant...#TeamOM #OMFCGB — Fabien (@Beye13) October 17, 2020

Luis Henrique en pointe contre l'Olympiakos ?

Eu égard à sa prestation d’hier, l’absence de l’attaquant argentin ne pourrait peut-être même pas se voir ! « Mi-temps totalement blanche une nouvelle fois de Benedetto. Ça devient inquiétant et déséquilibre totalement l'équipe. 3 ballons touchés dans le camp adverse et une positon douteuse. Dégage de l'espace à Cuisance OK mais un apport nul... », a analysé Thomas Bonnavent chez Winamax. S’il n’a pas été beaucoup servi et a hérité d'un 4 dans L'Équipe, « Pipa » a en effet brillé par un apport en pointe famélique, au point que certains demandent déjà la titularisation de Luis Henrique mercredi en C1.