OM : la priorité de l'Arabie saoudite entre Marseille et l'AC Milan est connue !

En début de semaine, le média italien, La Repubblica, a lâché une bombe, annonçant que le fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (PIF), qui serait intéressé par un rachat de l'Olympique de Marseille, serait aussi sur les rangs pour racheter l'AC Milan.

L'OM devant l'AC Milan dans l'esprit des Saoudiens ?

Mais d'après un membre de la Fédération saoudienne des médias sportifs et rédacteur pour le média saoudien, Al-Youm, c'est l'OM et non l'AC Milan qui serait la priorité du PIF, déjà propriétaire de Newcastle en Europe. "Le club de Marseille est l'option la plus importante pour le fonds d'investissement public saoudien. L'AC Milan est sur la liste, mais le club français est l’option la plus importante dans laquelle PIF peut investir", a annoncé ce journaliste saoudien.

خاص (حسب ما وصلني):



نادي مارسيليا هو أبرز خيارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي.#ميلان ضمن القائمة، ولكن النادي الفرنسي هو الخيار الأبرز للاستثمار فيه من قبل PIF. 🔴⚫️ pic.twitter.com/sgN7jlYPET — عيد المسحل (@BINMIS7AL) December 23, 2023

