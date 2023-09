OM : la raison de la mise à l’écart d’Ounahi par Marcelino a enfin fuité !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Marcelino ne compte pas sur Azzedine Ounahi (23 ans) à l’OM. Pas entré en jeu depuis quatre matches, le demi-finaliste de la dernière Coupe du monde prend son mal en patience mais aurait déjà des envies de départ cet hiver. Le PSG de Luis Enrique serait intéressé.

Ounahi pas assez travailleur ?

En attendant, les récurrentes observations du coach de l’OM sur le fait que le Marocain doive encore plus travailler ne sont pas le fruit du hasard. Selon RMC Sport, le staff olympien estime dans sa globalité qu’il ne fait pas assez d’efforts à l’entrainement. Le joueur, lui, s’impatiente, et ne comprend pas qu’il soit aussi peu utilisé et surtout qu’il ait été positionné, lors des premiers matchs, sur un côté, avec une charge défensive à assumer.

⚪🔵 Pas entré en jeu depuis quatre matchs, le cas d'Azzedine Ounahi interroge les supporters marseillais.https://t.co/ULqoGspmpR — RMC Sport (@RMCsport) September 17, 2023

