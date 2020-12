OM : la réponse de Mourad Boudjellal à Bernard Tapie

Omniprésent dans les médias ces derniers jours, Mourad Boudjellal ne lâche pas le morceau concernant l'Olympique de Marseille. L'ancien président du RC Toulon a pourtant échoué cet été à racheter le club, quand il devait être associé à Mohamed Ajroudi et à des investisseurs saoudiens. Mais il est revenu au premier plan, annonçant qu'il était du genre persévérant.

"Je suis très touché par la moindre de ses déclarations"

Bernard Tapie a tenté de calmer les ardeurs de l'homme d'affaires dans La Provence : « Ce que fait Boudjellal, ce n’est pas bien. Il a pourtant été lui-même président d’un club de sport et connait les espérances et les passions que cela suscite. Donc, il sait qu’il y a des choses qu’on peut faire et d’autres qu’il est interdit de faire. Ce qui est interdit, c’est de rendre publique la volonté de vouloir reprendre un club sans avoir pris deux précautions essentielles: la première, c’est que le club soit à vendre, la deuxième, c’est que vous ayez les moyens de l’acheter. Or, dans ce cas précis, non seulement l’OM affirme qu’il n’est pas à vendre, mais je doute que Boudjellal ait les moyens de se l’offrir (...) Je l’ai entendu dire : "On fait venir Zidane entraîneur". Et pourquoi pas Mbappé et Messi ? C’est bien gentil de faire rêver les gens mais au final tu fais du mal au club. Avant de commencer par dire j’arrive avec Zidane, soyons sérieux… Il faut vraiment que Boudjellal se calme… »

Des propos qui ont fait mouche puisque Boudjellal a déclaré ce soir au quotidien régional : « Le problème est que j'ai quasi un complexe d'Œdipe avec Tapie donc je suis très touché par la moindre de ses déclarations ». Il est touché, d'accord, mais cela va-t-il l'inciter à revoir sa stratégie ?