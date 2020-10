OM : la réponse surprenante de Dario Benedetto à sa mauvaise passe

Critiqué pour ses prestations fantomatiques ces dernières semaines, Dario Benedetto est dans une période compliquée avec l'Olympique de Marseille. Si l'on excepte son but refusé face au PSG, l'Argentin n'a plus marqué depuis le mois de février. Une situation qui en ferait douter beaucoup mais pas « Pipa » comme le rapporte la Provence qui assure que le buteur olympien n'est « pas trop affecté » par sa mauvaise passe.

« Il a pris sous son aile son jeune compatriote Leonardo Balerdi, organise des asados avec ses coéquipiers dans son jardin, avec un barbecue marqué à son nom. Surtout, il a connu des authentiques galères par le passé, dans sa vie comme dans sa carrière, et semble hermétique au doute autant qu'à la pression», assure le média local, qui fait également parler les défenseurs de Benedetto.

Benedetto a toujours le soutien des ex attaquants de l'OM

Parmi ceux-ci, Marc Libbra, qui pense que le problème est d'abord collectif : « Tu peux mettre Benedetto, Germain ou qui tu veux, ce sera difficile pour un attaquant tant que l'OM ne construira pas ses actions et qu'il n'y aura pas de fonds de jeu. Il faudrait jouer pour lui. Si tu mets Benedetto à Rennes, il marquera autant que Guirassy. C'est trop facile de le descendre et de lui taper dessus ». Même son de cloche pour un autre ancien buteur de l'OM, Djibril Cissé : « Quand on est avant-centre, il y a des hauts et des bas. Dès qu'il va reclaquer un but, le deuxième, puis le troisième vont s'enchaîner. Numéro 9, c'est un boulot spécial, ingrat... Les gens oublient vite ce qu'on a pu faire la saison d'avant, alors que ce n'est pas très loin (…) C'est un guerrier, ça se voit. Il va retourner la situation en sa faveur très vite ».

Malgré sa période un peu compliquée, « Pipa » Benedetto est encore loin d'avoir épuisé la totalité de son crédit à Marseille...