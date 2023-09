OM : la réunion supporters-dirigeants se serait très mal passée

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Ce soir, RMC donne de plus amples informations sur la réunion entre les dirigeants marseillais et les responsables de groupes de supporters. Et de toute évidence, cela a été particulièrement tendu.

Extrait : "selon nos informations, l’ambiance a été extrêmement tendue. Pablo Longoria (président), Javier Ribalta (directeur du football), Stéphane Tessier (directeur financier) et Pedro Iriondo (directeur général) étaient présents, sur l’estrade de la petite salle de conférence de presse. Quelques leaders de groupes ont pris la parole, en des termes parfois très crus, pour cibler le jeu de l’OM depuis le début de saison. "On ne voit pas de ballon, a-t-il été lancé. On a honte. Vous ne nous respectez pas."

Toujours selon le média, les dirigeants de l'OM auraient été sidérés de la teneur de certains propos. Pis, les responsable de groupes ont quitté la salle rapidement. Tout en ayant clairement fait comprendre leur désaccord sur les départs de certains joueurs, à commencer par ceux de Payet et Guendouzi.

