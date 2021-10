OM : la rumeur d'une vente revient en force, un détail fait tiquer

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

Et c'est reparti ! Depuis deux ans, le monde des supporters de l'OM est divisé en croyants (en une vente) et en non-croyants. Le rachat de Newcastle par un fonds saoudien a relancé les débats sur le futur du club provençal car plusieurs sources assure qu'à l'image de ce qu'a fait Abou Dabi avec le City Group, l'Arabie Saoudite voudrait racheter plusieurs écuries dans le monde, dont l'Olympique de Marseille.

Faut-il y croire ? En l'absence de nouveau communiqué de Frank McCourt pour démentir cette information, on ne peut que commenter la rumeur. Et se dire que le chiffre de 475 M€ pour racheter l'OM est beaucoup trop gros pour être vrai. Car Newcastle a été acquis moyennant un chèque de 350 M€. Or, les Magpies sont propriétaires de leur stade, joue dans le championnat le plus suivi et le plus riche de la planète et ont une affluence moyenne équivalente à celle de Marseille avec un stade plus petit. Pourquoi les Saoudiens iraient-ils mettre autant d'argent pour l'OM ? En tout cas, cette fameuse rumeur annonce qu'ils sont en contacts avec les Qataris, avec qui ils ont enterré la hache de guerre, pour préparer au mieux leur arrivée en L1…

Vente OM : Un média britannique relance un rachat à hauteur de 475M€ par le PIF !https://t.co/iFakMV0mJs — Massilia_013 (@Massilia_013) October 28, 2021