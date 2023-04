OM : la série sur Tapie sortira en septembre, les images bluffantes de Laurent Laffite !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Le 13 septembre prochain, Netflix proposera un biopic sur la carrière de l'ancien président de l'OM, Bernard Tapie. Intitulée Wonderman, cette mini-série de 7 épisodes reviendra sur la vie et le parcours du défunt homme d'affaires.

Laurent Laffite en Tapie, c'est à s'y méprendre...

En attendant la sortie de sa série événement créée par Olivier Demangel (Baron Noir) et Tristan Séguéla (16 ans ou presque), la plateforme a diffusé les premières photos du comédien Laurent Laffite, qui incarnera le « boss » de l'OM. L'occasion de se rendre compte de la ressemblance troublante entre les deux hommes.

Il y a deux ans, au moment de l'annonce du tournage de cette série et alors que Bernard Tapie était encore de ce monde, le réalisateur s'était expliqué sur son biopic dans Première : « On sera plus dans la fiction que dans le documentaire. On essaye de se mettre dans sa peau, ses émotions, mais en racontant aussi les étapes par lesquelles il est passé. Wonderman sera un biopic sur l'homme, plus libre qu'un biopic des faits, avec une part de subjectivité très forte. C'est notre regard sur sa trajectoire ».