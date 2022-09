OM : la stat qui en dit long sur le déclin marseillais en Champions League...

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Dès le coup de sifflet final contre Francfort (0-1) hier, les journalistes et supporters de tous bords s'en sont donnés à cœur joie contre l'OM. Seize défaites sur les 17 derniers matches de Champions League, c'est vrai que c'est énorme, même si tous oublient que cela reflète le niveau de la L1. Ou que sur ces 17 défaites, les Phocéens ont affronté trois fois des Allemands (Bayern, Francfort, Dortmund), deux fois des Italiens (Inter, Napoli), deux fois des Anglais (Arsenal, Manchester City) et une fois des Portugais (Porto). Seul le revers contre l'Olympiakos (0-1) est donc condamnable, les autres championnats étant supérieurs au nôtre.

Mais il n'empêche que la sensation que la Champions League est devenue trop grande pour l'OM est réelle. Et symbolisée par une statistique publiée par Opta hier soir : parmi les équipes ayant disputé au moins 50 matches de C1, seuls le Celtic Glasgow et Anderlecht (58%) ont un pire ratio de défaites que Marseille (55%, 40 revers sur 74 matches) dans la compétition. Trois grands noms du passé, trois championnats au niveau faible. La leçon de tout ça, c'est qu'on peut être le plus grand club de France et être un nain sur la scène européenne...