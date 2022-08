OM : la statistique qui fait mal avant la reprise du championnat

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

L’OM a fini sa pré-saison. Avec Igor Tudor comme nouvel entraîneur et de nouveaux joueurs par rapport à la saison passée, le club olympien s’apprête à entamer la saison 2022-2023. Une saison où les Marseillais joueront la Ligue des Champions, après avoir fini deuxièmes la saison passée. Pour ce nouvel exercice de Ligue 1, les supporters attendent les mêmes résultats que l’année passée mais une statistique ne rassure pas.

Au moins 1 but par match

En effet, avec un nouveau but encaissé lors du match contre l’AC Milan, l’OM a encaissé 1 but minimum lors de chacun de ses matchs de préparation. Une fragilité défensive qui faudra réglée afin d’être le plus compétitif possible.