OM : la vente attendra, Longoria a bouclé son prochain renfort pour la fin de semaine !

Zapping But! Football Club OM : faut-il craindre le pire avec Gattuso ?

Les rumeurs autour de Medhi Benatia fleurissent comme des champignons après les première pluies automnales. Et contrairement à ce qu’elles annonçaient pas plus tard qu’hier, L’Équipe fait clairement savoir ce mercredi que l’OM va enfin boucler son arrivée en fin de semaine. Pablo Longoria ferait en effet un énorme forcing en interne pour recruter celui qu’il a connu et apprécié du côté de la Juventus Turin, entre 2016 et 2019).

« Une fois embauché, Benatia dépendra de Tessier »

« Une fois embauché, Benatia dépendra directement du directeur général Stéphane Tessier, explique le quotidien sportif, sûr de son fait. À Tessier les finesses contractuelles, à Benatia la sélection des profils les plus adéquats pour le groupe pro. Bâtir une équipe pertinente dans le club où il a été formé mais où il n’a jamais joué en pro : le défi excite Benatia. » Il aurait un statut de prestataire, en mission de consultant.

DROIT DANS LE FLOU



Voici la une du journal L'Équipe du 15 novembre 2023 : https://t.co/XxHOUt3tO7 pic.twitter.com/8f55DHELXJ — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 15, 2023

Podcast Men's Up Life