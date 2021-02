OM : la vente du club à l'Arabie Saoudite évoquée en pleine Assemblée Nationale !

Cela fait désormais une semaine que la vente de l'Olympique de Marseille à un fonds saoudien est actée, selon Thibaud Vezirian, et que le communiqué chargé de l'officialiser est en relecture. Forcément, vu le délai, on finit par s'interroger sur la véracité des faits révélés par le journaliste de L'Equipe. Heureusement, chaque jour, quelqu'un se charge d'alimenter la rumeur. Et hier, surprise, c'est venu de l'Assemblée Nationale !

"Désolé pour ceux à qui j’ai donné de l’espoir"

Au communiste Stéphane Peu qui réclamait plus de fermeté de l'Etat vis-à-vis de certains pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite, Sacha Houlié, élu d'En Marche et supporter de l'OM a répondu : "Je ne voudrais pas empêcher une vente d'un club de foot qui m'est cher à l'Arabie Saoudite, je ne répondrai donc pas sur ce point".

Une sortie qui a évidemment mis le feu à la Toile et qui a incité Houlié à réagir une heure plus tard via Twitter : "Je suis - comme beaucoup d’entre vous - supporter de l’OM. La saison est rude pour tous et je connais les espoirs suscités par les rumeurs. J’ai tenté d’illustrer une situation que générerait un amendement s’il était adopté mais il ne s’agit pas d’une information… Je ne dispose malheureusement pas d’informations particulières sur la vente du club. Par contre, je suis convaincu que la chaîne LCP a mal estimée la portée d’un tel passage. Désolé pour ceux à qui j’ai donné de l’espoir".