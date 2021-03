OM : la vente du club, une arnaque qui ne fait qu'une seule victime ?

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Cela va bientôt faire un an qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on entende parler de la vente imminente de l'Olympique de Marseille. Mohamed Ajroudi, des Français, des Saoudiens… Le communiqué est en relecture, ça arrive, ça va se faire… et puis non ! Finalement, il ne se passe rien, si ce n'est Frank McCourt qui assure vouloir conserver le club sur plusieurs générations. Ce sujet a le don d'irriter au plus haut point le journaliste de L'Equipe Mathieu Grégoire, qui s'est lâché sur footballclubdemarseille.fr.

"C'est du foutage de gueule !"

"Pour moi, ceux qui sont vraiment méprisants avec les supporters l’OM, ce sont les faux insiders qui leur font croire des choses. Je me suis déjà exprimé à ce sujet, je ne veux pas revenir dessus. Ils pigeonnent, ils arnaquent les supporters. Il y en a certains, c’est de la flûte ! Une fois que l’on a dit que les supporters de l’OM espèrent retrouver de la grandeur… Mais à Sochaux aussi, ils en rêvent !"

"Mais ça devient une niche, ça s’auto-alimente. Je vois des gens avec des chaîne YouTube qui prennent des followers mais leurs infos ne se vérifient pas. Tant mieux pour eux ! A un moment, on est confirmés par des faits. C’est du foutage de gueule ! "Le communiqué est déjà chaud et déjà prêt"… Mais attendez, de quoi on parle là ? » Rappelons que le journaliste à qui Mathieu Grégoire fait référence, Thibaud Vezirian, est aussi son collègue puisqu'ils travaillent tous les deux pour L'Equipe…