OM : la vérité éclate sur Tudor !

Alors que c'est Gennaro Gattuso qui a été choisi par Pablo Longoria pour devenir le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, un retour d'Igor Tudor sur le banc marseillais a été évoqué en début de semaine.

Tudor a appelé Longoria mais pas pour remplacer Marcelino

Mais le technicien croate, qui a décidé de quitter son poste d'entraîneur de l'OM cet été après un an seulement passé dans la cité phocéenne, n'aurait jamais été une option envisagée par les dirigeants olympiens, d'après L'Équipe. Igor Tudor aurait bien contacté Pablo Longoria mais pas pour évoquer un possible retour sur le banc de l'OM mais plutôt pour prendre des nouvelles de son ex-président et s’assurer qu’il allait bien après la réunion très houleuse qui a eu lieu avec les représentants des groupes de supporters.

