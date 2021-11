OM - Lazio Rome (2-2) : Sampaoli s’agace et pousse un coup de gueule

Zapping But! Football Club Olympique De Marseille : La question de la semaine?

L’OM vit encore en Ligue Europa. Malgré son nul contre la Lazio Rome hier soir à l’Orange Vélodrome (2-2-), le club phocéen pzur encore nourrir l'espoir de sortir de sa poule avec notamment un rendez-vous capital à venir contre Galatasaray. Avant de penser à l’affrontement avec les Turcs, des incidents ont encore eu lieu hier soir dans l’enceinte phocéenne, où quelques bouteilles ont été lancées en provenance des tribunes en fin de première période.

Ce petit événement a agacé Jorge Sampaoli. « C'est vraiment dommage et cela n'avait pas de sens car on contrôlait le match, il ne restait que cinq minutes avant la mi-temps. C'est une situation au final négative pour nous, a-t-il pesté en conférence de presse. Les gens devraient être là pour profiter du match et pas faire ce genre de choses. Ce n'était pas un bon comportement. »

Au sujet de la prestation du soir, le coach de l’OM est quelque peu frustré. « Il n'y a pas vraiment de justice dans le football, a-t-il ajouté. Honnêtement, on était à la hauteur lors des quatre matches, on a joué avec beaucoup de courage et de personnalité, si on arrive à avoir cette même conviction lors des prochains matches, on peut se qualifier. Il faut qu'on continue à chercher la victoire. »

Terminé 2-2. Encore une fois, on n’est pas récompensés après notre match, même si il y’a eu une grosse période de vide en seconde période. L’OM reste troisième avec 4 points derrière la Lazio (5). Galatasaray premier avec 8 points. — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) November 4, 2021