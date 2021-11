OM - Lazio Rome : un record très convoité est tombé à l'issue du match !

Zapping But! Football Club Lokomotiv Moscou, Rennes - OM : Les briefs d'avant match

L’OM est toujours vivant en Ligue Europa. Malgré son nul contre la Lazio Rome hier soir à l’Orange Vélodrome (2-2-), le club phocéen a son destin entre les mains avant la fin de la phase de poules avec notamment un rendez-vous capital contre Galatasaray.

Avant de penser à l’affrontement avec les Turcs, W9 a réalisé son record d’audience pour un match diffusé sur la chaîne ! En effet, 1,7 millions de personnes étaient présentes devant leur télévision pour assister à cette rencontre, avec un pic à 2,1 millions de téléspectateurs.

#Audiences : RECORD POUR #OMLazio 🏆



🏆 Record d’audience et performance 4+ pour un match depuis + 3 ans toutes compétitions confondues

🥇 Leader TNT 4+ (8%)

🥇 Leader TNT et 3e chaine 🇫🇷 auprès des H-50 (14%) et des -50 (10%)



⚽️ 1.7M° de téléspectateurs (pic à 2.1M°) pic.twitter.com/GeGAYkaDTg