OM : le 11 type des Marseillais de naissance

Zapping But! Football Club OM : qui es-tu Leonardo Balerdi ?

Luca Zidane (gardien, 22 ans)

Luca est né à Marseille quelques semaines avant le sâcre de son père à la Coupe du Monde 1998. Lancé au Real Madrid par son paternel, le jeune portier est aujourd'hui n°2 au Rayo Vallecano après une saison pleine de D2 espagnol au Racing Santander.

Mohamed Simakan (latéral droit, 20 ans)

Révélation de la saison dernière au RC Strasbourg, suivi par de très grands clubs, l'ancien pensionnaire du club d'Air Bel - qui a refusé l'OM lorsqu'il était plus jeune – peut évoluer indifféremment à tous les postes de la défense. On l'a choisi à droite.

Boubacar Kamara (défenseur, 20 ans)

Symbole d'un OM Champion's Project ouvert au lancement de pépites du cru, l'international Espoirs français s'impose logiquement dans notre onze. Dans quelques mois, il pourrait rapporter gros à son club formateur sur le marché des transferts.

Wesley Fofana (défenseur, 19 ans)

Transféré de l'AS Saint-Etienne à Leicester City cet été pour 35 M€ (+5 M€ de bonus), l'ancien joueur du SC Air Bel est en train de s'imposer comme l'une des révélations de Premier League. Une association avec Bouba Kamara, comme on a pu le voir récemment chez les Bleuets, en ferait rêver plus d'un...

Lucas Hernandez (latéral gauche, 24 ans)

Marseille peut se prévaloir d'avoir enfanté un Champion du Monde 2018... Mais un Champion du Monde qui n'a jamais évolué à l'OM car le fils de Jean-François Hernandez a grandi en Espagne et fait ses classes à l'Atlético Madrid avant d'être transféré au Bayern Munich pour 80 M€ à l'été 2019 et d'y remporter la Ligue des Champions. Intouchable pour le club phocéen même si son nom fait forcément rêver.

Benjamin Stambouli (milieu, 30 ans)

Aujourd'hui à Schalke04 en Allemagne, Benjamin Stambouli n'a jamais porté les couleurs de l'OM non plus mais il est issue d'une lignée de footeux bien connus à Marseille. Fils d'Henri Stambouli, ancien coach et adjoint de l'OM mais également petit-fils de Gérard Banide, qui lui aussi dirigea l'OM en son temps (1986-1988).

Maxime Lopez (milieu, 22 ans)

Parti de l'OM l'été dernier pour rejoindre Sassuolo (Serie A italienne) en prêt, l'international Espoirs tricolore s'est bien relancé. Formé au club, il s'impose logiquement en milieu relayeur dans notre 4-3-3 de Minots).

Samir Nasri (milieu, 33 ans)

S'il n'est plus l'immense joueur qu'il a été à ses débuts à l'OM et en Premier League, Samir Nasri reste l'un des poids lourds de la formation à la Marseillaise : 41 capes chez les Bleus, des passages à Arsenal, Manchester City, au FC Séville, à Antalyaspor, West Ham ou encore Anderlecht. Un CV qui force le respect et lui ouvre une place de meneur de jeu dans cette équipe même s'il est aujourd'hui sans club.

Jordan Ayew (attaquant, 29 ans)

Né à Marseille quand son père Abédi Pelé y jouait, le nouveau capitaine du Ghana a fait ses débuts professionnels sur le Canebière. En Angleterre depuis cinq ans, l'attaquant aujourd'hui à Crystal Palace compte 143 matches de Premier League pour 26 buts et 9 passes décisives. Une carrière honorable même s'il ne s'est jamais frotté à la concurrence d'un club du « Big 5 » anglais.

Valère Germain (attaquant, 30 ans)

Comme Jordan Ayew, Valère Germain est lui aussi un enfant de la fameuse génération Tapie. Fils de Bruno, marseillais à deux reprises entre 1988 et 1995, l'attaquant a été formé à Monaco mais défend aujourd'hui les couleurs de l'OM, le club qu'il supporte depuis minot.

Jérémie Boga (attaquant, 23 ans)

Passé directement de l'ASPTT Marseille à Chelsea alors qu'il n'avait que 12 ans, celui qui est désormais international ivoirien a souvent été dragué par l'OM sur les derniers Mercatos. Après des prêts mitigés à Rennes, Grenade ou Birmingham, ce n'est réellement que depuis qu'il est à Sassuolo qu'il explose au plus haut niveau.

Zinédine Zidane (entraîneur, 48 ans)

Entre Christophe Galtier, José Anigo ou Rolland Courbis, les techniciens marseillais sont légions à avoir officié au plus haut niveau mais comment ne pas confier la responsabilité de cette équipe à l'enfant de la Castellane, coach du Real Madrid et victorieux de trois Ligues des Champions dans sa courte carrière de n°1 ?