OM : le bon, la brute et le truand des Phocéens

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Le bon : Jonathan Clauss

Statistiquement, son année 2023 n’est pas extraordinaire (3 buts et 9 passes décisives en 40 matches) mais il y a tout le reste : son activité, son influence, sa capacité à générer des actions. Il a connu un coup de mou pendant l’hiver, bien légitime puisqu’il a dû digérer son transfert à l’OM et sa non-participation au Mondial. Mais depuis, il a franchi un cap, reconnaissant travailler avec un préparateur mental depuis cet été. Ses convocations régulières en équipe de France l’ont fait encore progresser. Si tous ses coéquipiers pouvaient se mettre à son niveau, l’OM irait beaucoup mieux !

La brute : Samuel Gigot

Des quatre défenseurs centraux, il n’est clairement pas le plus technique. Ni le mieux placé, ni le plus intelligent, footballistiquement parlant. Mais pour le combat, il est toujours prêt. Largement au-dessus de la mêlée. Et à Marseille, les supporters adorent ça, surtout quand le guerrier est un enfant du pays. Une action résume Samuel Gigot : le 6 décembre, lors de l’Olympico à rejouer, il monte dans le camp lyonnais pour contester une décision arbitrale. Les Gones reprennent vite le jeu et Gigot sort alors un tacle monstrueux qui fait se lever le Vélodrome. Rageur !

Le truand : Alexis Sanchez

Oui, c’est dur car le Chilien a porté l’équipe au niveau offensif pendant la saison 2022-23. C’est d’ailleurs après son départ qu’on a senti son importance dans le vestiaire comme sur le terrain. Il aurait mérité de se voir attribuer le titre de « bon » mais pour cela, il aurait fallu qu’il reste. Au lieu de quoi, il nous a offert un feuilleton estival dont on se serait tous bien passés, Pablo Longoria le premier. Tout ça pour, finalement, retourner à l’Inter Milan, où il fait banquette… Il est d’ailleurs question qu’il file en Arabie Saoudite en janvier. De l’année du Chilien, on ne gardera que le meilleur en oubliant cet épisode estival ou son pénalty raté contre Annecy. Mais on se dit que l’histoire aurait pu être encore plus belle si elle s’était étirée dans le temps !

