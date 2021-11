OM : le bras droit de Sampaoli fait une promesse aux supporters pour une recrue de l'été

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après le match nul concédé dimanche par l'Olympique de Marseille face à Metz (0-0), à l'occasion de la 13e journée de Ligue 1, Jorge Desio, qui était sur le banc de l'OM en raison de la suspension de Jorge Sampaoli, a confié que Gerson gardait la confiance du staff malgré ses débuts mitigés dans la cité phocéenne.

"Je ne peux rien dire de mal sur Gerson. On m’a déjà questionné vendredi sur ce thème. J’ai également précisé que l’on avait beaucoup d’espoirs placés en lui, que c’est un très bon joueur, qui peut jouer dans plusieurs positions au milieu de terrain, qui fait beaucoup d’efforts. Lui, comme ses coéquipiers, peut avoir des bons et des mauvais moments. Mais c’est un joueur qui donne tout et je suis persuadé qu'il finira par donner satisfaction aux supporters", a assuré l'adjoint de Jorge Sampaoli en conférence de presse d'après-match.

⏱ 𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛⎪ #OMFCM



Place à la trêve internationale 🌍



🔜 Rendez-vous le dimanche 21 novembre à 20h45 contre Lyon 📅 pic.twitter.com/ygVAqR0Fpc — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 7, 2021