OM : le clan McCourt se paye Eyraud !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

L’OM n’a pas vaincu le rival lyonnais hier au Vélodrome en clôture de la 27e journée de L1 (1-1) mais le peuple marseillais est tout sourire ce matin. La bonne nouvelle était tombée vendredi soir avec la nomination de Pablo Longoria en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud à la présidence du club phocéen.

Intronisé à ce poste d’envergure en octobre 2016, l’ancien homme de médias n’a jamais vraiment su tisser une connexion forte avec les Marseillais, au point d’en être détesté ces dernières semaines suite à plusieurs décisions litigieuses.

« Il y a eu des maladresses et des erreurs »

Nommé au conseil de surveillance de l’OM, coquille vide sous l’ère McCourt, Eyraud ne sait pas encore à quelle sauce il va y être mangé. L’entourage de l’actionnaire est pourtant clair. « Le bilan n’est pas si négatif, nuance celui-ci dans L’Équipe. Il y a eu de bonnes choses avec la restructuration du centre de formation ou les actions sociales menées notamment pendant le confinement. Mais il n’a pas été toujours à l’écoute de Marseille. Il y a eu des maladresses et des erreurs sur ce qu’est l’OM pour les Marseillais. Au-delà de ça, il avait un objectif, sportif et financier. Et il n’a pas réussi. C’est la vie et l’actionnaire doit prendre les décisions en conséquence. »