OM : le clan Tapie invite McCourt à vendre le club sans tarder !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Si les Ultras de l’OM ont décidé de soutenir (encore) les joueurs et Gennaro Gattuso face à la crise dans laquelle s’enfonce le club, ces derniers ont ciblé le bouc émissaire des problèmes : Frank McCourt.

Comme révélé ce matin, plusieurs banderoles du CU84 et des Dodgers ont fleuri contre le Bostonien lors du match OM – FC Metz (1-1) vendredi soir au Vélodrome. Invité à mettre fin à « huit années d’échec et de négligences », Frank McCourt est aussi ciblé… par les héritiers de Bernard Tapie et notamment son petit-fils Rodolphe.

« Merci McCourt de libérer ce club que vous prenez en otage !»

Sur X, celui qui représente la dernière génération Tapie a fait feu, ulcéré par le spectacle proposé : «Wow ce niveau… c’est dramatique ce qu’on propose… Va falloir que tout le monde se remette en question à un moment donné ! C’est pitoyable de proposer ça après plus de 300 M€ investis en mercato depuis McCourt! Merci McCourt de libérer ce club que vous prenez en otage ! Aucun suivi, aucune gestion, juste de la délégation ! Ce n’est pas comme ça qu’on gère un club de foot, qui plus est l’OM ! Il y a une histoire, un patrimoine et des supporters à respecter ! Vous êtes une honte !»

Merci Mc Court de libérer ce club que vous prenez en otage !

Aucun suivi, aucune gestion, juste de la délégation!

C’est pas comme ça qu’on gère un club de foot, qui plus est l’OM !

Il y a une histoire, un patrimoine et des supporters à respecter !

Vous êtes une honte! — Rod (@RodTapieM) February 10, 2024

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life